На Луганщині розбився мотоцикл: один чоловік загинув та двоє у лікарні

У Станично-Луганському районі близько 13-ї години сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мотоцикла "Урал", внаслідок якої водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці, двох пасажирів травмовано.

Поліцейські з дорожнього нагляду та слідчо-оперативна група Станично-Луганського відділу поліції на місці події з'ясували обставини автопригоди.

За попередніми даними, водій мотоциклу "Урал" прямував по ґрунтовій сільській дорозі, не впорався з управлінням, в'їхав у стовбур дерева і перекинувся разом з двома пасажирами. Внаслідок ДТП 49-річний водій мотоциклу помер ще до приїзду швидкої допомоги, а два його пасажири отримали тілесні ушкодження і були відвезені до лікарні.

Також, після відповідних медичних процедур стало відомо, що загиблий керував мотоциклом, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння.

За даним фактом в Станично-Луганському відділі поліції проводиться подальша перевірка.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області