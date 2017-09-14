На Львівщині під час ДТП необачний чоловік потрапив під колеса легковика
На Львівщині під час ДТП необачний чоловік потрапив під колеса легковика
Попередньо встановлено, що 56-річний мешканець Жидачівського району вибіг на проїжджу частину дороги.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 20:50 в селищі Журавно, Жидачівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген», 59-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на пішохода, 56-річного мешканця Жидачівського району, який вибіг на проїжджу частину дороги.
Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження: «забійна рана голови».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області