На Львівщині під час ДТП необачний чоловік потрапив під колеса легковика

На Львівщині під час ДТП необачний чоловік потрапив під колеса легковика

21:30 14.09.2017
На Львівщині під час ДТП необачний чоловік потрапив під колеса легковика

Попередньо встановлено, що 56-річний мешканець Жидачівського району вибіг на проїжджу частину дороги.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 20:50 в селищі Журавно, Жидачівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген», 59-річний житель Івано-Франківської області, скоїв наїзд на пішохода, 56-річного мешканця Жидачівського району, який вибіг на проїжджу частину дороги.

Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження: «забійна рана голови».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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