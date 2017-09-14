Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП на Полтавщині

Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП на Полтавщині

15:20 14.09.2017
Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП на Полтавщині

До чергової частини Козельщинського відділу надійшло повідомлення, що на автодорозі Козельщина – Підгорівка сталась ДТП із потерпілими.

Виїздом на місце події було встановлено, що 66-річний водій автомобіля «ВАЗ» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Фольцваген», під керуванням 28-річного жителя Козельщини.

В результаті ДТП обидва водії та 74-річна пасажирка «ВАЗу» були госпіталізовані до лікувального закладу.

Розпочато кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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