Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП на Полтавщині
Троє людей постраждали під час жорсткої ДТП на Полтавщині
До чергової частини Козельщинського відділу надійшло повідомлення, що на автодорозі Козельщина – Підгорівка сталась ДТП із потерпілими.
Виїздом на місце події було встановлено, що 66-річний водій автомобіля «ВАЗ» допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з автомобілем «Фольцваген», під керуванням 28-річного жителя Козельщини.
В результаті ДТП обидва водії та 74-річна пасажирка «ВАЗу» були госпіталізовані до лікувального закладу.
Розпочато кримінальне провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області