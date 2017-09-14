На Хмельчиччині тяжко травмувався чоловік, який випав з потягу

На Хмельчиччині тяжко травмувався чоловік, який випав з потягу

14:00 14.09.2017
На Хмельчиччині тяжко травмувався чоловік, який випав з потягу

Подія сталася близько 06:39 години поблизу села Кам’янка Славутського району.

41-річний житель села Добрин Ізяславського району вирішив проїхатися на потязі «Київ — Ковель» «зайцем», вчепившись за поручні одного із вагонів. Коли назустріч їхав інший потяг, відбулось завихрення повітря, чоловік не втримався і впав на землю.

У результаті горе-пасажир отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритого перелому стегна та закритої черепно-мозкової травми. Його госпіталізували до реанімаційного відділення Шепетівської центральної районної лікарні. Наразі стан чоловіка оцінюють як важкий.

По даному факту відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 « Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту» Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі з‘ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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