У Миколаєві неповнолітня студентка тяжко отруїлась дурманом
У Миколаєві неповнолітня студентка тяжко отруїлась дурманом
Наразі дівчина знаходиться у реанімаційному відділенні медичного закладу. Поліцейські встановлюють обставини події.
В Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлена невідома дівчина.
Медики діагностували у пацієнтки отруєння дурманом та госпіталізували у реанімаційне відділення.
Поліцейські встановили особу дівчини. Нею виявилася 16-річна студентка одного із стрийських училищ, жителька Пустомитівського району.
З’ясовуються обставини, за яких вона отруїлася наркотичною речовиною. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Микоалївській області