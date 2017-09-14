У Миколаєві неповнолітня студентка тяжко отруїлась дурманом

У Миколаєві неповнолітня студентка тяжко отруїлась дурманом

14:40 14.09.2017
У Миколаєві неповнолітня студентка тяжко отруїлась дурманом

Наразі дівчина знаходиться у реанімаційному відділенні медичного закладу. Поліцейські встановлюють обставини події.

В Миколаївське відділення поліції надійшло повідомлення з районної лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги доставлена невідома дівчина.

Медики діагностували у пацієнтки отруєння дурманом та госпіталізували у реанімаційне відділення.

Поліцейські встановили особу дівчини. Нею виявилася 16-річна студентка одного із стрийських училищ, жителька Пустомитівського району.

З’ясовуються обставини, за яких вона отруїлася наркотичною речовиною. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Микоалївській області

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