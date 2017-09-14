На Донеччині неповнолітня дівчина потрапила до лікарні із передозуванням ліків

На Донеччині неповнолітня дівчина потрапила до лікарні із передозуванням ліків

21:02 14.09.2017
На Донеччині неповнолітня дівчина потрапила до лікарні із передозуванням ліків

До чергової частини Селидівського відділення поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що ними доставлена до лікарні 15-річна мешканка м.Українськ.

Для з’ясування обставин на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Зі слів 33-річної матері потерпілої, її донька довго не могла заснути, тому відкрила домашню аптечку, в якій знаходилися пігулки і, не прочитавши інструкцію щодо вживання ліків, випила кілька пігулок.

Спочатку дівчина нічого не казала матері, а вже коли їй стало зовсім зле, поскаржилась на головну біль та втратила свідомість. Жінка негайно викликала швидку допомогу, яка відвезла неповнолітню до лікарні.

На даний момент дівчина перебуває під наглядом медиків, які розцінюють її стан як тяжкий.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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