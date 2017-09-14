На Херсонщині чоловік палицею жорстоко побив сусідів

На Херсонщині чоловік палицею жорстоко побив сусідів

15:00 14.09.2017
На Херсонщині чоловік палицею жорстоко побив сусідів

У Великолепетиське відділення поліції звернувся 47-річний мешканець одного з населених пунктів району. Чоловік повідомив, що у двір зайшов сусід та побив палицею його та його 58-річного брата. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група.

По прибуттю на місце події поліцейські з’ясували, що потерпілі брати відібрали палицю у сусіда та утримували його до приїзду поліції.

Зловмисника доставили у відділення поліції. А постраждалих із рубаними ранами голови та численними гематомами поліцейські відвезли до районної лікарні. Стан їх здоров’я задовільний. Від госпіталізації вони відмовились.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Великолепетиського відділення поліції Павло Хисний, 47-річний зловмисник страждає на психічне захворювання і не зміг пояснити причину побиття сусідів. Наразі призначено проведення низки спеціальних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Херсонській області

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