У Львові поліція викрила чоловіка, який вигадав розбійний напад на себе

Переживаючи, що його сваритиме батько, 24-річний чоловік, котрий загубив мобільний телефон та посвідчення водія, звернувся до поліції з неправдивим повідомленням про розбійний напад.

У Сихівський відділ поліції днями із з заявою про розбійний напад звернувся 23-річний мешканець Вінницької області.

«У заяві чоловік вказав, що у той день святкував день народження товариша. Близько 19.00 він вийшов з кафе і по вулиці Пасічній на нього напав невідомий, вдарив його ззаду по голові, від чого він втратив свідомість та відібрав у нього мобільний телефон «Леново» та посвідчення водія. На голові у заявника дійсно було садно, проте не ззаду, а на чолі», - розповів заступник начальника Сихівського відділу поліції підполковник поліції Роман Дзюдзь.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

«Під час досудового розслідування ми розшукали мобільний телефон заявника. Як пояснив чоловік, у якого ми вилучили телефон, він знайшов його ввечері на вулиці неподалік кафе, де заявник святкував день народження. У подальшому ця інформація підтвердилась. Щодо садна на голові потерпілого - проведеною експертизою було встановлено, що воно не могло бути спричинене ударом ззаду, як він про це заявив, а могло виникнути внаслідок падіння», - зазначив Роман Дзюдзь.

Таким чином поліцейські встановили, що заява та покази, які надав потерпілий, є неправдивими і самого факту нападу на нього не було. Під час опитування чоловік підтвердив, що історію з розбійним нападом він вигадав.

«Він повідомив, що був нетверезий, падав, загубив документи та мобільний телефон, і, переживаючи, що його сваритиме батько, вигадав цю історію про розбійний напад», - розповів підполковник поліції.

Кримінальне провадження було перекваліфіковане з ч.1 ст.187 (розбій) на ч.1 ст.383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину) КК України. Санкція статті передбачає покарання – виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на строк до двох років. Проводиться досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області