У Харкові патрульні затримали підозрюваного у жахливій різанині

У Харкові патрульні затримали підозрюваного у жахливій різанині

19:30 14.09.2017
У Харкові патрульні затримали підозрюваного у жахливій різанині

Сьогодні, близько 03-ї години ночі, під час патрулювання ввіреної території в районі села Котляри на вулиці Миру полісмени звернули увагу на групу осіб, котрі звали на допомогу.

На місці зі слів очевидців поліцейські з'ясували, що після словесної перепалки між громадянами 51- річний чоловік отримав колоте проникаюче поранення в область грудної клітини. Потерпілого шпиталізували медики до 4-ї лікарні швидкої невідкладної допомоги.

Опитавши свідків та з'ясувавши як виглядав ймовірний зловмисник, патрульні розпочали пошуки. Згодом, правоохоронці виявили 26-річного чоловіка, який підходив за орієнтуванням.

Для з'ясування всіх обставин подій та проведення відповідних слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу. Затриманого молодика передали слідчим.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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