За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг
За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг
Поліцейські затримали мешканок Мирнограду та Бахмутського району, які намагалися вирішити побутові сварки за допомогою ножа.
В обох випадках приступ агресії спровокував алкоголь, який впливає на людину незалежно від статі.У Бахмуті конфлікт між сусідами, що стався на побутовому ґрунті, мало не коштував життя 54-річному потерпілому.
Вчора ввечері до оператора колл-центру «102» від медиків Бахмутської центральної лікарні надійшло повідомлення про те, що до їхнього закладу доставлений мешканець с. Званівка Бахмутьского району з колотими ранами шиї і спини та різаними ранами руки.
Виїхавши на місце бахмутські поліцейські встановили, що до потерпілого прийшла у гості сусідка. За розпиванням спиртного між ними виникла суперечка. 44-річна гостя, довго не вагаючись, схопилася за кухонний ніж, який лежав на столі. Однак чоловік зміг увернутися від кількох ударів та отримав незначне поранення шиї та спини. Наразі потерпілий перебуває в міській лікарні, його здоров’ю нічого не загрожує.
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.
У Мирнограді різаниною закінчилася подружня сварка. Протягом дня 36-річна дружина та її 34-річний чоловік вживали спиртне. Ввечері розпочався скандал, жінка, яка в цей час мила посуд, схопила з мийки ніж та вдарила чоловіка в живіт.
Схаменувшись, викликала швидку. Медики повідомили до поліції, і на місце терміново прибула слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції, заставши зловмисницю на місці злочину.
Потерпілий госпіталізований. Попередньо дії жінки кваліфіковані за ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
За обома фактами триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області