За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг

За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг

20:00 14.09.2017
За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг

Поліцейські затримали мешканок Мирнограду та Бахмутського району, які намагалися вирішити побутові сварки за допомогою ножа.

В обох випадках приступ агресії спровокував алкоголь, який впливає на людину незалежно від статі.У Бахмуті конфлікт між сусідами, що стався на побутовому ґрунті, мало не коштував життя 54-річному потерпілому.

Вчора ввечері до оператора колл-центру «102» від медиків Бахмутської центральної лікарні надійшло повідомлення про те, що до їхнього закладу доставлений мешканець с. Званівка Бахмутьского району з колотими ранами шиї і спини та різаними ранами руки.

Виїхавши на місце бахмутські поліцейські встановили, що до потерпілого прийшла у гості сусідка. За розпиванням спиртного між ними виникла суперечка. 44-річна гостя, довго не вагаючись, схопилася за кухонний ніж, який лежав на столі. Однак чоловік зміг увернутися від кількох ударів та отримав незначне поранення шиї та спини. Наразі потерпілий перебуває в міській лікарні, його здоров’ю нічого не загрожує.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.

У Мирнограді різаниною закінчилася подружня сварка. Протягом дня 36-річна дружина та її 34-річний чоловік вживали спиртне. Ввечері розпочався скандал, жінка, яка в цей час мила посуд, схопила з мийки ніж та вдарила чоловіка в живіт.

Схаменувшись, викликала швидку. Медики повідомили до поліції, і на місце терміново прибула слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції, заставши зловмисницю на місці злочину.

Потерпілий госпіталізований. Попередньо дії жінки кваліфіковані за ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).
За обома фактами триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.