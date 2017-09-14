За добу на Донеччині двоє чоловіків ледь не загинули від рук власних подруг

Поліцейські затримали мешканок Мирнограду та Бахмутського району, які намагалися вирішити побутові сварки за допомогою ножа.

В обох випадках приступ агресії спровокував алкоголь, який впливає на людину незалежно від статі.У Бахмуті конфлікт між сусідами, що стався на побутовому ґрунті, мало не коштував життя 54-річному потерпілому.



Вчора ввечері до оператора колл-центру «102» від медиків Бахмутської центральної лікарні надійшло повідомлення про те, що до їхнього закладу доставлений мешканець с. Званівка Бахмутьского району з колотими ранами шиї і спини та різаними ранами руки.



Виїхавши на місце бахмутські поліцейські встановили, що до потерпілого прийшла у гості сусідка. За розпиванням спиртного між ними виникла суперечка. 44-річна гостя, довго не вагаючись, схопилася за кухонний ніж, який лежав на столі. Однак чоловік зміг увернутися від кількох ударів та отримав незначне поранення шиї та спини. Наразі потерпілий перебуває в міській лікарні, його здоров’ю нічого не загрожує.



Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 "Замах на вбивство" Кримінального кодексу України.



У Мирнограді різаниною закінчилася подружня сварка. Протягом дня 36-річна дружина та її 34-річний чоловік вживали спиртне. Ввечері розпочався скандал, жінка, яка в цей час мила посуд, схопила з мийки ніж та вдарила чоловіка в живіт.



Схаменувшись, викликала швидку. Медики повідомили до поліції, і на місце терміново прибула слідчо-оперативна група Мирноградського відділення поліції, заставши зловмисницю на місці злочину.



Потерпілий госпіталізований. Попередньо дії жінки кваліфіковані за ч. 1 ст.121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).

За обома фактами триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

