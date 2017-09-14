На Київщині поліцейські вилучили у двох місцевих купу радіоактивних грибів

Працівники відділу поліції спільно з бійцями полку поліції особливого призначення виявили правопорушників поблизу відселеного села Котовське. Двоє жителів намагалися винести за межі зони відчуження велику кількість грибів.

Двоє жителів Київщини пояснили правоохоронцям, що проникли на закриту територію з метою збирання грибів для власного вжитку.

Під час проведення дозиметричного контролю встановлено, що допустимий рівень вмісту радіаційних елементів у грибах перевищує у 30 разів допустиму норму.

За проникнення в зону відчуження без дозволу спеціальних документів відносно осіб складено адміністративні протоколи за ст.46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За фактом переміщення лісових грибів за межі зони відчуження відкриті кримінальні провадження за ст. 267-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 50 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 1-го до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області