У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби

У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби

03:00 15.09.2017
У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби

Співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав півтори тисячі доларів США від приватного підприємця за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Херсона під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав півтори тисячі доларів США від приватного підприємця за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Херсона під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

 

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3895#.L1rVGCNb.dpbs

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