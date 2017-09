У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби

Співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Херсонській області.

Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав півтори тисячі доларів США від приватного підприємця за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків.

Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Херсона під час отримання всієї суми хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

