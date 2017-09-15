У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби
У Херсоні СБУ вязла на хабарі керівника управління фіскальної служби
Співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Херсонській області.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав півтори тисячі доларів США від приватного підприємця за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків.
Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Херсона під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
Співробітники СБ України спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі одного з керівників слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби у Херсонській області.
Правоохоронці встановили, що чиновник вимагав півтори тисячі доларів США від приватного підприємця за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків.
Оперативники спецслужби затримали посадовця у центрі Херсона під час отримання всієї суми хабара.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Тривають невідкладні слідчі дії.
- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3895#.L1rVGCNb.dpbs