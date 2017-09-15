У Луцьку підпільний цех виготовляв підроблені елітні алкогольні напої

У Луцьку підпільний цех виготовляв підроблені елітні алкогольні напої

02:00 15.09.2017
У Луцьку підпільний цех виготовляв підроблені елітні алкогольні напої

Триває боротьба волинських правоохоронців із  незаконним обігом в області підакцизних товарів.

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом незаконного виготовлення, зберігання й збуту алкогольних напоїв працівниками прокуратури Волинської області спільно з співробітниками ГУ ДФС в області проведено санкціонований судом обшук у житлових приміщеннях у Луцьку.

Під час обшуку виявлено та вилучено обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю та саму спиртовмісну продукцію, левова частка якої брендована під елітні алкогольні напої на кшталт текіли, джина та самбуки. Обсяги вилученого та його вартість встановлюється.

Вирішується питання про призначення експертиз та визнання вилучених товарно-матеріальних цінностей речовими доказами у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Волинської області

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