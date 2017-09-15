На Вінниччині спритник незаконно виготовляв та зберігав нафтопродукти

Прокуратурою Вінницької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України щодо вилучення по вул. Максимовича у м. Вінниці понад 4,7 тони незаконно виготовлених нафтопродуктів, які незаконно зберігав та реалізовував приватний підприємець.

У ході слідства ще встановлено порушення суб’єктом господарювання правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах під час зберігання та реалізації пального, зокрема без наявності дозволу на виконання робіт з підвищеної небезпеки, що включають в себе монтаж устаткування підвищеної небезпеки, устаткування нафтохімічної промисловості та зварювальні роботи, який видається управлінням держаної служби з питань праці у Вінницькій області.

Установлено, що вказані порушення створюють загрозу загибелі людей, а тому внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 273 КК України.

Наразі процесуальним керівником вирішується питання щодо визначення підслідності вказаного кримінального правопорушення за слідчими органів Національної поліції, відповідно до вимог ст. 216 КПК України.

За вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 273 КК України - порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах , визначено покарання у виді виправних робіт на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого; за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів карається позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Вінницької області