У Києві офіцера ЗСУ судитимуть за побиття військовослужбовців
У Києві офіцера ЗСУ судитимуть за побиття військовослужбовців
Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України скеровано до Солом'янського районного суду м. Києва обвинувальний акт за обвинуваченням офіцера Військової служби правопорядку Збройних Сил України у вчиненні злочину передбаченого ч. 4. ст. 426-1 КК України.
Встановлено, що 22 квітня 2017 року лейтенант І., перебуваючи на посаді помічника начальника гауптвахти відділу організації охорони Центрального управління військової служби правопорядку (по м. Києву та Київській області), протягом дня неодноразово наносив удари в обличчя та інші частини тіла заарештованим військовослужбовцям, що утримувалися на гауптвахті Центрального управління військової служби правопорядку.
Здійснюючи моральний тиск, наказав занести з внутрішнього подвір'я до однієї з камер відра з піском і розсипати по підлозі, а потім примусив заарештованих військовослужбовців протягом ночі прибирати цей розсипаний пісок.
Двом військовослужбовцям, які утримувалися на гауптвахті нанесено побої.
Довідково: санкція ч. 4. ст. 426-1 КК України передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
За матеріалами прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України