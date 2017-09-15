На Черкащині п’яний командир роти ЗСУ погрожував гранатою підлеглим
На Черкащині п’яний командир роти ЗСУ погрожував гранатою підлеглим
Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1 щодо військовослужбовця Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.
Так, під час проведення заходів по завантаженню військової техніки на одній зі станцій в Черкаській області (з метою переміщення), командир роти перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування.
Після того як він дістав гранату і витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера і запобігти трагедії.
Станом на цей час військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України проведено першочергові слідчі дії.
Слідство триває.
За матеріалами прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України