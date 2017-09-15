На Черкащині п’яний командир роти ЗСУ погрожував гранатою підлеглим

На Черкащині п’яний командир роти ЗСУ погрожував гранатою підлеглим

01:00 15.09.2017
На Черкащині п’яний командир роти ЗСУ погрожував гранатою підлеглим

Військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України зареєстровано кримінальне провадження за ч. 4. ст. 426-1 щодо військовослужбовця Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Так, під час проведення заходів по завантаженню військової техніки на одній зі станцій в Черкаській області (з метою переміщення), командир роти перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, погрожував підпорядкованому особовому складу вибухом гранати під час шикування.

Після того як він дістав гранату і витягнув запобіжну скобу, військовослужбовцям підрозділу вдалося зафіксувати гранату в руці офіцера і запобігти трагедії.

Станом на цей час військовою прокуратурою Черкаського гарнізону Центрального регіону України проведено першочергові слідчі дії.

Слідство триває.

За матеріалами прес-служби військової прокуратури Центрального регіону України

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