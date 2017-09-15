На Запоріжжі прокуратура перевірила виправну колонію та відкрила 5 проваджень

Прокуратурою Запорізької області приділяється значна увага дотриманню конституційних прав і свобод громадян, що перебувають в місцях несвободи, недопущення приниження людської гідності в'язнів, жорстокого поводження із ними.

Зокрема, в ДУ «Кам'янська виправна колонія (№ 101)» перевірено умови матеріально-побутового забезпечення засуджених, їх санітарно - медичного обслуговування, додержання вимог законодавства про охорону та оплату праці в'язнів, вимог бюджетного, природоохоронного та земельного законодавства.

У зв'язку із низкою виявлених при перевірці грубих порушень вимог законодавства прокуратурою області до ЄРДР внесено відомості щодо 5 кримінальних правопорушень :

- за фактом порушення правил охорони вод службовими особами ДП ДКВС № 101, чим спричинено забруднення поверхневих вод і водоносних горизонтів та створено небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля за ч. 1 ст. 242 КК України,

- за фактом забруднення та псування земель, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей та довкілля за ч. 1 ст. 239 КК України;

- за фактом привласнення бюджетних коштів на суму 640 тис. грн. службовими особами ДП ДКВС № 101 при виконанні робіт з водовідведення за ч. 5 ст. 191 КК України;

- за фактом розкрадання державного майна, а саме основних засобів виробництва на суму 145 тис. грн. службовими особами ДП ДКВС № 101 за ч. 2 ст. 191 КК України;

- за фактом порушення правил безпеки виробництва при виконанні в'язнями робіт з підвищеною небезпекою за ч. 1 ст. 272 КК України.

Розпочато досудове розслідування.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області