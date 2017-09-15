Трагедія на Закарпатті: на роботі загинув працівник комунальних служб

Трагедія на Закарпатті: на роботі загинув працівник комунальних служб

07:40 15.09.2017
Трагедія на Закарпатті: на роботі загинув працівник комунальних служб

На околиці села Баранинці під час дорожньо-ремонтних робіт трагічно загинув 41-річний мешканець села Гайдош. Поліція Ужгородщини наразі проводить на місці інциденту слідчі дії.

За фактом трагічної загибелі 41-річного мешканця села Гайдош, що на Ужгородщині, поліція розпочала слідство. Як з‘ясували правоохоронці, смерть настала у результаті надзвичайної ситуації, що трапилася під час проведення дорожніх робіт на відрізку дороги, що веде до села Баранинці.

Одного з працівників підприємства, що виконувало роботи, затягнуло під трактор. Водій спецтранспорту не встиг відреагувати і наїхав на свого колегу, у результаті чого останній помер.

Працівники Ужгородського райвідділу одразу виїхали на місце інциденту. Як повідомив т.в.о.заступника начальника Ужгородського районного відділення поліції – начальник слідчого відділення Іван Розман, у ситуації вбачаються ознаки злочину, аргументовані частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України (Порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.

Станом на тепер на місці інциденту тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

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