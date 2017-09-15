Київські поліцейські затримали молодика, який стріляв у підлітка

Правоохоронці розшукували нападника за описом та працювали над встановленням обставин події. Вже наступного дня після скоєного підозрюваний надавав пояснення слідчим.

До Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про поранення ліцеїста. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції. З місця події правоохоронці вилучили гільзу від травматичної зброї, яку направили на експертизу. Поліцейські опитали свідків та очевидців події. Постраждалому надали першочергову медичну допомогу.

Працівники поліції з’ясували, що невідомий чоловік раптово здійснив постріл у 15-річного юнака, після чого втік.

Всі зусилля правоохоронців були направлені на розшук нападника. Згодом встановили його особу, а вже наступного дня молодого чоловіка допитували слідчі. Ймовірне знаряддя злочину вилучили та направили на експертизу.



Правоохоронці встановили, що 23-річний киянин здійснив постріл у ногу неповнолітнього із травматичного пістолета, на який є дозвільні документи. Причини його вчинку будуть встановлені під час досудового розслідування.



Слідчим відділом Святошинського управління поліції відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.



Відділ комунікації поліції Києва

Малишева Тетяна