На Запоріжжі поліція таки затримала винуватця смертельної ДТП

Вчинивши наїзд на двох людей, водій зник з місця події та залишив потерпілих без допомоги. В результаті аварії жінка та чоловік загинули. Поліцейським вдалося розшукати зловмисника.

23 жовтня 2016 року близько 19 години водій автомобіля з причепом невстановленої моделі, рухаючись по вулиці Центральній в селі Лежено Запорізького району, скоїв наїзд на двох пішоходів, які йшли у зустрічному йому напрямку. Внаслідок аварії 47-річна жителька села Лежено від отриманих травм загинула на місці події, 64-річний чоловік помер через кілька місяців у лікарні.

Водій автомобіля з місця аварії зник.

Було відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Слідчий Запорізького відділення поліції опитав можливих свідків події, провів ряд слідчо-оперативних заходів, встановив особу водія та марку автомобіля.

Ним виявився 42-річний мешканець Запоріжжя. У нього був вилучений державний знак автомобіля «Opel Admiral». Транспортний засіб він встиг розібрати на запчастини та продати. Частину поліцейські знайшли та вилучили. Чоловік зізнався у скоєному та надає правдиві свідчення.

На даний час призначено проведення ряду експертиз.

Слідчим Запорізького відділення поліції відкрито ще одне кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Найсуворіша санкція статей передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області