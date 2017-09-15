У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві родича

Близько 22-ї години ночі спецлінії 102 надійшло повідомлення від медпрацівника – у будинку на вулиці Курчатова виявлений труп чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини.

Патрульні одразу прибули на місце події. Там вони виявили тіло вбитого.

Зі слів матері загиблого, смертельне поранення чоловікові завдав його зведений брат. Свідки повідомили патрульним, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і мав намір після скоєного випити ще.