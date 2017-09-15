У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві родича
У Дніпрі поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві родича
Близько 22-ї години ночі спецлінії 102 надійшло повідомлення від медпрацівника – у будинку на вулиці Курчатова виявлений труп чоловіка з ножовим пораненням грудної клітини.
Патрульні одразу прибули на місце події. Там вони виявили тіло вбитого.
Зі слів матері загиблого, смертельне поранення чоловікові завдав його зведений брат. Свідки повідомили патрульним, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння і мав намір після скоєного випити ще.
Охоронці порядку негайно розпочали пошуки підозрюваного. Виявилось, що він далеко не втік. Охоронці порядку знайшли його неподалік автовокзалу в компанії 2 невідомих. Чоловіка затримали. Спочатку він заперечував свою провину. Проте, згодом зізнався у скоєному і показав, де знаходиться знаряддя вбивства.
Патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а підозрюваного доставили до Дніпровського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра