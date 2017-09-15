На Рівненщині ініціатор конфлікту на вокзалі порапив до реанімації

О другій ночі до Березнівської центральної районної лікарні в алкогольній комі та із закритою черепно-мозковою травмою доставили 58-річного чоловіка.

Слідчо-оперативна група встановила, що 58-річний житель Березного, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автовокзалі райцентру поводив себе неадекватно та чіплявся до інших. Серед них був і 31-річний місцевий житель, із яким виник конфлікт. У ході суперечки почалася шарпанина, в результаті чого 31-річний березнівчанин штовхнув нетверезого чоловіка, який упав на асфальт.

Потерпілий нині перебуває у реанімації в тяжкому стані.

За фактом необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування слідчі з’ясовують усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області