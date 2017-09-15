На Тернопільщині батько-зек та юна донька вигадали оригінальну аферу

Перед судом постане сімнадцятирічна тернополянка. Дівчині інкримінують статтю 190 частину 2 ККУ - шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.

Неповнолітня разом зі своїм батьком, який відбуває покарання у місцях позбавлення волі за наркозлочини та крадіжки, обдурювали людей, - розповідає начальник сектору відділу кримінальної поліції Віктор Демчан. За його словами, родичі шукали на сайтах оголошень дороговартісний, але не об'ємний товар. Батько з в'язниці у сусідній області телефонував власнику, домовлявся про зустріч. Проте попереджав, що за покупкою прийде його донька, оскільки він за межами міста, а розрахунок буде через картку.

Коли під час передачі товару на номер продавця приходило смс-повідомлення про зарахування коштів, дівчині віддавали покупку. Наразі відомо, що жертвами шахраїв стали власники ноутбука та мобільного телефону "АЙФОН 5".

У ході проведених слідчо-оперативних заходів правоохоронці вийшли на слід дівчини. Вона телефон повернула і заявила, що піти на злочин її спонукав батько. Оперативники перевіряють причетність тернополянки до скоєння аналогічних злочинів. Триває слідство.

Правоохоронці вкотре звертаються до мешканців краю бути обачними. Продаючи товари в інтернет-мережі, не розраховуватися наперед, віддавати товар лише після того, як отримали кошти або зняли їх з картки. Пам'ятайте, безпека вашого товару та грошей, у ваших руках.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області