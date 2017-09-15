У Дніпрі патрульні затримали озброєного вуличного грабіжника

Наразі поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання його ймовірного спільника.

О 13:30 на пр. Поля на чоловіка і жінку напали двоє чоловіків. Погрожуючи їм пістолетом, вони заволоділи сумкою із коштами. Затриманого чоловіка доставили до Дніпровського відділу поліції. У нього вилучено травматичний пістолет. Зараз з ним працюють слідчі.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення та затримання спільника нападника.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За вчинення розбійного нападу чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області