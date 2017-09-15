У Києві викладач університету вимагав хабара у студента-бюджетника

Під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 9 слідчими Солом’янського управління поліції ГУ НП в м. Києві 14.09.2017 у службовому кабінеті затримано викладача кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

Посадовець вимагав та отримав 13 тис гривень від студента, який успішно склав вступні іспити та був зарахований до І курсу факультету економіки агробізнесу Університету до бюджетної форми навчання, за неперешкоджання його подальшому навчанні за державний рахунок.

З метою отримання « хабар а» викладач погрожував студенту позбавленням бюджетного утримання та переведенням на контрактну форму навчання за результатами наступної сесії.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення вказаній особі про підозру та обрання запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Києва