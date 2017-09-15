На Черкащині жителя Золотоноші судитимуть за вбивство жінки

За результатами досудового розслідування Золотоніською місцевою прокуратурою скеровано до Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області обвинувальний акт стосовно жителя міста Золотоноша, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 1 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Слідством установлено, що 06.03.2017 обвинувачений, перебуваючи поблизу лісозахисної смуги в межах хутора Ярки, м. Золотоноша, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин (через відмову надати сигарету), умисно наніс місцевій жительці численні удари кухонним ножем по тулубу та шиї, внаслідок яких остання померла.

Після вбивства зловмисник викрав мобільний телефон потерпілої.

Золотоніською місцевою прокуратурою вживаються заходи для забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

Довідково: за вчинення вказаних кримінальних правопорушень особі загрожує позбавлення волі строком від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Черкаської області