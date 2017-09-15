На Одещиниі судом заарештовано підозрюваного в озброєному нападі

Іллічівська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розбійного нападу на 28-річного мешканця с. Олександрівка (ч. 4 ст. 187 КК України).

За клопотанням прокуратури підозрюваного заарештовано без права на заставу.

У ході розслідування встановлено, що 26-річний мешканець Чорноморську вирішив заволодіти коштами співробітника комерційної установи та домовився з ним про зустріч для здійснення грошових операцій. Чоловік приїхав на автомобілі за зазначеною адресою.

До авто одразу підсів нападник та почав погрожувати зброєю. Після погроз він ударив чоловіка рукояткою пістолета, схопив його сумку зі значною сумою коштів та втік. Потерпілий намагався наздогнати чоловіка, однак той почав відстрілюватися, зробивши 4 постріли в його сторону.

Після чого підозрюваний сів на заднє сидіння автомобілю та зник з місця події. Унаслідок злочинних дій громадянину спричинено майже 500 тис грн шкоди.

Співробітники Чорноморського відділу поліції затримали підозрюваного у розбійному нападі. Наразі слідство встановлює інших можливих фігурантів злочину.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області