П’ять наїздів на пішоходів – лише у Львові та лише на ніч

Цієї ночі та зранку у Львові та на дорогах державного значення сталося 5 наїздів на пішоходів. В ДТП постраждало 6 осіб - двоє з них загинули на місці події.Перший наїзд на пішохода стався вчора поблизу села Деревач на автодорозі Київ-Чоп між 22 та 23 годиною. За словами 30-річного водія автомобіля Volkswagen Passat, він не помітив 66-річну мешканку міста Дрогобич на проїзній частині і здійснив на неї наїзд. Жінка від отриманих травм загинула на місці.



Близько опівночі стався наїзд на пішохода на перехресті вулиць Стрийська-Наукова. 19-річний водій автомобіля Ford Escort збив 43-річного чоловіка, який від отриманих травм загинув на місці.



Ще один наїзд трапився на вулиці Шевченка. Патрульних викликав чоловік, який став свідком того як автомобіль Mazda чорного кольору збив людину. З транспортного засобу вийшли невідомі та забрали пішохода в автомобіль зазначивши, що завезуть його до медичного закладу. Очевидець надав усі дані автомобіля. Тим часом інший екіпаж отримав виклик з вулиці Михайла Кричевського від громадянина, який стверджував, що його збив автомобіль.

Чоловік був зі слідами схожими на кров на одязі та обличчі. Він розповів, що збили його на вулиці Шевченка і сказали, що доставлять у лікарню. Натомість чоловіка відвезли в невідомому напрямку і викинули на узбіччі. Чоловіка госпіталізували.



За невідомих обставин стався наїзд на пішохода на проспекті Чорновола. Ще до приїзду патрульних 24-річного пішохода забрали у лікарню. Попередній діагноз – забій та розтяг зв’язок лівого гомілковостопного суглобу. Чоловік перебував в стані алкогольного сп’яніння. Автомобіля на місці пригоди не виявили.



Вже зранку стався наїзд на 8 км+900 м Західного обходу Львова. 32-річний водій Volkswagen LT здійснив наїзд на двох пішоходів. За словами водія, невідомі раптово вийшли на дорогу і начебто переходили дорогу в недозволеному місці. Їх забрала швидка.



В усіх випадках працювали слідчі, які встановлюватимуть винуватців та обставини ДТП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

