У Херсоні патрульні повернули додому заблукалу пенсіонерку

У Херсоні патрульні повернули додому заблукалу пенсіонерку

18:00 15.09.2017
У Херсоні патрульні повернули додому заблукалу пенсіонерку

Під час несення служби патрульні не тільки стежать за громадським порядком та дорожньою обстановкою, а й регулярно допомагають мешканцям міста. Так, близько 16-ї години інспектори отримали виклик про те, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Ушакова знаходиться розгублена літня жінка.

Заявниця повідомляла, що чекатиме разом із нею прибуття екіпажу. На місці поліцейські поспілкувались із пенсіонеркою. Вона не могла назвати своєї адреси та не впізнавала місцевість навколо. У жінки при собі було пенсійне посвідчення, тож патрульні встановили її прізвище та ім’я, а потім за інформаційними базами – адресу проживання.

Як виявилось, громадянка проживає в одній із багатоповерхівок на вулиці Перекопській.

Інспектори доправили її до помешкання та передали чоловіку. У цей час він саме телефонував на 102, щоб повідомити про зникнення дружини.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Херсона

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