На Донеччині патрульні за місцем виклику вявили п’яну матір та мертве немовля
На Донеччині патрульні за місцем виклику вявили п’яну матір та мертве немовля
Поліція встановлює обставини смерті 7-місячного немовляти у прифронтовому Світлодарську.
До колл-центру поліції 102 надійшло тривожне повідомлення від жінки, яка розповіла про те, що у квартирі своєї невістки вона виявила мертве немовля, а поряд – матір у стані сильного алкогольного сп’яніння.
На місце негайно прибув наряд поліції. Було встановлено, що горе-матір’ю є 27 - річна місцева мешканка, яка на момент приїзду правоохоронців була у стані такого сильного сп’яніння, що не могла зрозуміло пояснити, чому її дитина мертва.
Згідно з показаннями приладу, вміст алкоголю у крові жінки становив 2,7 проміле.
Зараз із матір’ю працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті дитини.
Співробітники ювенальної превенції спільно з працівниками соцслужб перевіряють, в яких умовах проживало немовля.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області