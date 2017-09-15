На Донеччині патрульні за місцем виклику вявили п’яну матір та мертве немовля

Поліція встановлює обставини смерті 7-місячного немовляти у прифронтовому Світлодарську.

До колл-центру поліції 102 надійшло тривожне повідомлення від жінки, яка розповіла про те, що у квартирі своєї невістки вона виявила мертве немовля, а поряд – матір у стані сильного алкогольного сп’яніння.

На місце негайно прибув наряд поліції. Було встановлено, що горе-матір’ю є 27 - річна місцева мешканка, яка на момент приїзду правоохоронців була у стані такого сильного сп’яніння, що не могла зрозуміло пояснити, чому її дитина мертва.



Згідно з показаннями приладу, вміст алкоголю у крові жінки становив 2,7 проміле.



Зараз із матір’ю працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Проводяться першочергові слідчі дії для встановлення обставин смерті дитини.

Співробітники ювенальної превенції спільно з працівниками соцслужб перевіряють, в яких умовах проживало немовля.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

