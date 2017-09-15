У Черкасах патрульні затримали грабіжника, який ледь на задушив жінку

Під час патрулювання на вулиці Менделєєва патрульні поліцейські почули жіночі крики про допомогу й затримали раніше судимого чоловіка.

Громадянка розповіла про те, що серед білого дня на неї напав невідомий чоловік. Він затягнув жертву до лісосмуги і почав її душити, намагаючись відібрати сумку та мобільний телефон. Жінка відбивалась та кликала на допомогу. Це почули патрульні поліцейські.