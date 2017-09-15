На Харківщині під час ДТП жахливо загинули троє іноземців

В результаті зіткнення іномарки з електроопорою загинули три чоловіки.

Інформація про подію надійшла до поліції напередодні о 23:50.

Встановлено, що автомобіль «Мерседес» рухався зі сторони аеропорту в напрямку центру. За попередніми даними, іномарка зіштовхнулася з елекотроопорою, перевищивши швидкість. Загинули водій та 21 і 24-річні пасажири, громадяни Йорданії.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області