На Харківщині під час ДТП жахливо загинули троє іноземців

На Харківщині під час ДТП жахливо загинули троє іноземців

13:00 15.09.2017
На Харківщині під час ДТП жахливо загинули троє іноземців

В результаті зіткнення іномарки з електроопорою загинули три чоловіки.
Інформація про подію надійшла до поліції напередодні о 23:50.

Встановлено, що автомобіль «Мерседес» рухався зі сторони аеропорту в напрямку центру. За попередніми даними, іномарка зіштовхнулася з елекотроопорою, перевищивши швидкість. Загинули водій та 21 і 24-річні пасажири, громадяни Йорданії.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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