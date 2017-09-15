На Луганщині нелюда судитимуть за звіряче вбивство лопатою
На Луганщині нелюда судитимуть за звіряче вбивство лопатою
Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 24.06.2017 раніше судимий мешканець с. Кам’янка Новопсковського району Луганської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю співмешканкою умисно наніс останній декілька ударів металевою частиною лопати в область голови.
Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.
В ході розслідування отримані беззаперечні докази вини чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Його було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Натепер обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства жінки її співмешканцем направлено до суду.
Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області