На Луганщині нелюда судитимуть за звіряче вбивство лопатою

Досудовим розслідуванням встановлено, що вночі 24.06.2017 раніше судимий мешканець с. Кам’янка Новопсковського району Луганської області, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час сварки зі своєю співмешканкою умисно наніс останній декілька ударів металевою частиною лопати в область голови.

Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпіла померла на місці.

В ході розслідування отримані беззаперечні докази вини чоловіка у вчиненні умисного вбивства. Його було затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Натепер обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства жінки її співмешканцем направлено до суду.

Санкція ч. 1 ст. 115 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області