На Донеччині працівницю "Укрпошти" судитимуть за привласнення коштів

Під час досудового розслідування, яке проводилось органами поліції за процесуального керівництва прокуратури Донецької області, встановлено, що 30-річна жінка, займаючи посаду оператора поштового зв’язку Центру поштового зв’язку № 5 м. Маріуполя Донецької дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», протягом 2015 року незаконно привласнювала кошти.

Установлено, що до обов’язків обвинувачуваної входило здійснення контролю за касовими звітами усіх поштових відділень Центру поштового зв’язку № 5 за прийняті платежі від населення за комунальні послуги, а саме: послуги тепломережі, вивіз сміття, сплату штрафів та послуг домофона.

Зловживаючи довірою керівництва, жінка отримала доступ до електронних автоматизованих систем, що надало їй можливість розпоряджатися коштами Центру поштового зв’язку. Вона вносила до вказаних систем зміни шляхом штучного заниження сум комісійних платежів, перераховуючи різницю на свій власний рахунок у банку.

Таким чином, протягом 2015 року правопорушниця привласнила понад 105 тис грн, вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. ч. 1, 2 ст. 200 (підробка документів на переказ, інших засобів для доступу до банківських рахунків та їх використання) КК України.

Наразі обвинувальний акт направлено до Жовтневого районного суду м. Маріуполя для розгляду по суті. Жінці загрожує до 8 років за ґратами.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області