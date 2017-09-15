На Харківщині засуджено збочинця, який розсилав дітям порнографію

Балаклійський районний суд області на вимогу Балаклійського відділу Лозівської місцевої прокуратури визнав винним 44-річного мешканця району відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Як розповів керівник місцевої прокуратури Олексій Медяник, пр окуратура довела у суді провину чоловіка, раніше судимого за розбещення неповнолітніх, у зберіганні та розповсюдженні дитячої порнографії, вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку та малолітніх (ч.ч. 4,5 ст. 301, ч.ч. 1,2 ст. 156 КК України).

Суд призначив рецидивісту покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, протягом 2016-2017 рр. чоловік через соціальні мережі в інтернеті займався поширенням дитячої порнографії.

В "Одноклассниках" та "Вконтакте" під чужими іменами, в тому числі жіночими, він відкрив свої сторінки. А щоб легше контактувати з дітьми, під одним із "ніків" видавав себе за 10-річну дівчинку.

Через мобільний інтернет на свій телефон зловмисник скачував фото- та відеопорнографію, розміщав на своїх сторінках і пересилав "друзям" по соцмережам. В основному жертвами збоченця ставали неповнолітні. З 8 встановлених епізодів його переписки в соцмережах 6 - стосувалися неповнолітніх дівчаток, решта – молодих жінок.

Після звернення батьків постраждалих дітей та інших потерпілих до правоохоронців, зловмисника викрили. У будинку, де він мешкає, вилучили мобільний телефон з дитячою порнографією та іншу апаратуру.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області