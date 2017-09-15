На Запоріжжі спецпризначенця судитимуть за викрадення та вбивство людини

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області завершено досудове розслідування стосовно працівника батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Скіф» Головного управління Національної поліції України в Запорізькій області, який обвинувачується у викраденні та умисному вбивстві людини за попередньою змовою групою осіб.

Нагадуємо, що 22.12.2015 в лісосмузі поблизу с. Миколай-Поле Запорізького району Запорізької області виявлено закачанілий труп чоловіка у шортах та без зимового взуття.

Слідством працівник батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Скіф» обвинувачується в тому, що він за попередньою змовою з невстановленою особою, застосовуючи фізичну силу та спеціальні засоби – наручники 19.12.2015 викрав потерпілого з приміщення КУ «Міська клінічна лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя», у якій він проходив стаціонарне лікування, та на автомобілі перевіз у інше місце.

Після цього правоохоронець шляхом здавлення шиї потерпілого петлею, що супроводжувалося переламами щитовидного хряща та під’язикової кості, спричинив смерть останнього, а труп перевіз до лісосмуги.

У ході розслідування цього жахливого злочину, завдяки проведенню низки експертиз, у тому числі портретної, вдалося довести причетність правоохоронця до інкримінованих злочинів.

Судом «горе-правоохоронцю» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, проте за клопотанням сторони захисту запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт.

Матеріали стосовно невстановленої особи, спільно із якою було скоєно вбивство людини, виділено в окреме провадження.

Обвинувальний акт за п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України (умисне вбивство викраденої людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки) направлено до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області