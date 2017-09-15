На Полтавщині засуджено водія, через якого постраждали 5-ро людей

Прокуратура Полтавської області підтримала державне обвинувачення в суді 1-ї інстанції щодо жителя Київської області, який обвинувачувався в порушенні правил безпеки дорожнього руху, внаслідок чого постраждали 5 осіб.

За інформацією прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури області Аліни Махно, у березні 2016 року близько 2 години поблизу с. Абазівка Полтавського району водій автомобіля Citroen Jumpy виїхав за межі проїзної частини та скоїв наїзд на металеве огородження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 людини загинули, а 2 отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

«Усі потерпілі – пасажири автомобіля, яких водій знайшов через Інтернет, розмістивши оголошення про транспортні перевезення. Серед постраждалих були й ті, які не вперше користувались його послугами. Сам же водій під час судового слідства зазначив, що, можливо, ДТП сталася через його погане самопочуття», - розповіла прокурор.

Вироком Полтавського районного суду Полтавської області чоловік засуджений за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб) до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

За матеріалами прес-служби прокуратури Полтавської області