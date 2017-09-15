На Одещині засуджено чоловіка, який забив жінку на смерть

Ізмаїльська місцева прокуратура підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатом розгляду якого судом чоловіка засуджено до десяти років позбавлення волі.

Громадянина визнано винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

Установлено, що у грудні 2016 року у м. Болград чоловік під час раптово виниклого конфлікту зі знайомою декілька разів ударив її по голові рукою, а після того як вона впала, - цеглиною.

В подальшому він затяг потерпілу до будинку, де різав та викручував їй руки. Слід зазначити, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпіла померла від отриманих травм у районній лікарні.

За матеріалами прес-служби прокуратури Одеської області