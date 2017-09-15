Харківська поліція розслідує смертельну різанину на Привокзальній площі

Харківська поліція розслідує смертельну різанину на Привокзальній площі

14:22 15.09.2017
Харківська поліція розслідує смертельну різанину на Привокзальній площі

У Харкові працівники поліції встановлюють обставини нанесення ножових поранень двом громадянам.Інформація про подію надійшла до Холодногірського відділу поліції напередодні о 19:30.

До Харківської міської клінічної лікарні були доставлені у тяжкому стані 37-річна жінка-безхатченко з ножовими пораненнями тіла та 33-річний чоловік з ножовими пораненнями попереку. Медикам врятувати жінку не вдалося, сьогодні вранці вона померла.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна группа Холодногірського ВП. Попередньою перевіркою встановлено, що тілесні ушкодження постраждалим наніс невідомий чоловік на площі Привокзальній в Харкові.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (замах на вбивство), ст. 115 ч. 2 п. 1 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці вживають комплекс оперативно-розшукових заходів для встановлення обставин події та осіб, причетних до скоєння злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.