На Львівщині під час ДТП автомобіль збив велосипедиста

На Львівщині під час ДТП автомобіль збив велосипедиста

22:30 15.09.2017
На Львівщині під час ДТП автомобіль збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 21:45 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» у Самбірському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 – річний житель міста Дрогобич, який керував автомобілем «Фіат Дукато» та рухався у Львів, не дотримався безпечної дистанції та вчинив наїзд на 52 – річного велосипедиста.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав «закриту черепно – мозкова травму».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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