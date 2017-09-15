На Львівщині під час ДТП автомобіль збив велосипедиста

Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 21:45 на автодорозі «Львів – Самбір – Ужгород» у Самбірському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 29 – річний житель міста Дрогобич, який керував автомобілем «Фіат Дукато» та рухався у Львів, не дотримався безпечної дистанції та вчинив наїзд на 52 – річного велосипедиста.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав «закриту черепно – мозкова травму».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області