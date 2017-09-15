СБУ затримала контрабандну партію психотропів на понад мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою попередили контрабанду в Україну психотропних речовин на майже півтора мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що наркоділки замовляли в одній з країн Європи психотропну речовину МДМА, яку реалізовували у Київській та Одеській областях. Оперативники спецслужби затримали двох кур’єрів на одному з пунктів пропуску на Львівщині. Під час огляду автомобіля було виявлено шість тисяч психотропних пігулок, прихованих під днищем машини. За інформацією СБ України, наркоділки ввозили партії МДМА раз на три місяці.

Співробітники СБУ встановили двох організаторів контрабанди психотропів. Наразі, у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки за місцем їх проживання у Києві та Одесі. Планується розпочати кримінальне провадження за ст. 305 КК України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ