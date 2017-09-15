СБУ затримала контрабандну партію психотропів на понад мільйон гривень

СБУ затримала контрабандну партію психотропів на понад мільйон гривень

16:20 15.09.2017
СБУ затримала контрабандну партію психотропів на понад мільйон гривень

Співробітники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою попередили контрабанду в Україну психотропних речовин на майже півтора мільйона гривень.

Правоохоронці встановили, що наркоділки замовляли в одній з країн Європи психотропну речовину МДМА, яку реалізовували у Київській та Одеській областях. Оперативники спецслужби затримали двох кур’єрів на одному з пунктів пропуску на Львівщині. Під час огляду автомобіля було виявлено шість тисяч психотропних пігулок, прихованих під днищем машини. За інформацією СБ України, наркоділки ввозили партії МДМА раз на три місяці.

Співробітники СБУ встановили двох організаторів контрабанди психотропів. Наразі, у рамках відкритого кримінального провадження за ст. 307 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки за місцем їх проживання у Києві та Одесі. Планується розпочати кримінальне провадження за ст. 305 КК України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.