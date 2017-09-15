На Запоріжжі літній чоловік жахливо загинув у палаючій траві

На Запоріжжі літній чоловік жахливо загинув у палаючій траві

19:00 15.09.2017
На Запоріжжі літній чоловік жахливо загинув у палаючій траві

О 15:45 від чергового Бердянської лікарні надійшло повідомлення про травмованого під час пожежі.

Як з’ясувалося в ході попереднього розслідування, подія сталася в дачному кооперативі «Дормаш» в с. Осипенко.

Горіла суха трава на відкритій території на площі 0,06 га. 78-річний господар ділянки загасив вогонь самостійно, в результаті чого травмувався.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області

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