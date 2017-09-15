На Запоріжжі пожежа на площі одного метру тим не менше вбила людину

О 15:05 від чергового Оріхівського відділу поліції надійшло повідомлення про загиблого на пожежі. Подія сталася на території одного із приватних домоволодінь по вул. Садовій в с. Широке.

Як з’ясувалося, в кімнаті одноповерхового житлового будинку горіли постільні речі на площі 1 кв.м. Під час пожежі загинув 59-річний власник. Загорання самоліквідувалось.

Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.

Підрозділи ДСНС не залучались та не викликались.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Запорізькій області