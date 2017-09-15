В Одесі рятувальники відкачали воду з підвалу та натрапили на тіло людини

В Одесі рятувальники відкачали воду з підвалу та натрапили на тіло людини

14:40 15.09.2017
В Одесі рятувальники відкачали воду з підвалу та натрапили на тіло людини

О 22:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що потрібна допомога по відкачуванню води з підвалу приватного житлового будинку на вул. Тетьяни Тєєс.

До місця виклику через 5 хвилин прибуло аварійно-рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області.

Рятувальники за допомогою мотопомпи "Subary RTG-307"  відкачали з підвалу будинку 90 куб. м. води.

На місці події було виявлено тіло господаря квартири. Причини загибелі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області

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