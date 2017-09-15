В Одесі рятувальники відкачали воду з підвалу та натрапили на тіло людини
В Одесі рятувальники відкачали воду з підвалу та натрапили на тіло людини
О 22:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що потрібна допомога по відкачуванню води з підвалу приватного житлового будинку на вул. Тетьяни Тєєс.
До місця виклику через 5 хвилин прибуло аварійно-рятувальне відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України в Одеській області.
Рятувальники за допомогою мотопомпи "Subary RTG-307" відкачали з підвалу будинку 90 куб. м. води.
На місці події було виявлено тіло господаря квартири. Причини загибелі встановлюються.
За матеріалами прес-служби ДСНС в Одеській області