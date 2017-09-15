На трасі Київ-Чоп під час тарану вантажівок загинула людина

15 вересня о 04:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на 99 км автодороги Київ-Чоп у Коростишівському районі сталася дорожньо-транспортна пригода.

Внаслідок зіткнення двох вантажних автомобілів, одного з водіїв затисло конструкціями транспортного засобу. Необхідна була допомога рятувальників у його деблокуванні. Інший водії не постраждав.

На місці події з’ясувалося, що через удар кабіна вантажівки вдавилася у свій же причеп. Спочатку рятувальники за допомогою домкрата трохи розжали їх. Далі, під’єднавши до пошкодженої автівки трос, рятувальним автомобілем відтягли кабіну. На той момент водій був напівпритомний. Фахівці ДСНС обережно дістали його та передали медикам. Нажаль, під час транспортування до лікувального закладу, чоловік помер.

Усі обставини події наразі встановлюються.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області