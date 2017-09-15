У Нікополі чоловіка ледь не забили на смерть заради телефону

Працівники сектору реагування патрульної поліції затримали розбійника, який жорстоко побив 46-річного чоловіка та забрав у нього телефон.

Потерпілого доставили з села Олексіївка до реанімаційного відділення лікарні. У нього діагностували відкриту черепно-мозковою травмою, численні переломи кінцівок та ключиці.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілий разом з дружиною відпочивав біля ставка в селі Олексіївка. Там до них підійшов місцевий мешканець та почав вимагати телефон. Почувши відмову, він став наносити численні удари потерпілому ногами та руками. Після того, як потерпілий впав на землю, злочинець витягнув у нього з кишені телефон та продовжував наносити йому удари ногами. Потім зі здобиччю зник з місця злочину.

Поліцейські опитали свідків, встановили особу та адресу нападника. Ним виявився 24-річний місцевий мешканець.

Працівники поліції затримали нападника за місцем мешкання, де він переховувався на горищі. Викрадений мобільний телефон був при ньому.

Слідчим спільно з місцевою прокуратурою чоловіку оголошено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області