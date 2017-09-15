У Львові поліція шукає водія-втікача, який збив пішохода

У Львові поліція шукає водія-втікача, який збив пішохода

19:30 15.09.2017
У Львові поліція шукає водія-втікача, який збив пішохода

У Шевченківський відділ поліції 14 вересня надійшло повідомлення про те, що близько 21:00 на вулиці Шевченка водій автомобіля «Мазда» наїхав на пішохода, після чого втік з місця дорожньо-транспортної пригоди.

Травмованому чоловікові, 59-річному місцевому мешканцю, медики надали допомогу та відпустили додому.

Поліцейські встановлюють обставини події та особу водія іномарки, причетного до скоєння ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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