У Луцьку п’яний велосипедист потрапив під колеса легковика

У Луцьку п’яний велосипедист потрапив під колеса легковика

20:00 15.09.2017
У Луцьку п’яний велосипедист потрапив під колеса легковика

На вулиці Глушець в обласному центрі Волині легковик «ВАЗ–21061» збив велосипедиста. Потерпілого госпіталізували. Відомості полція внесла до Єдного реєстру досудових розслідувань.

Автопригода трапилася в обідню пору. За кермом легковика перебував 60-річний житель сусідньої Рівненської області. Водій збив нетверезого велосипедиста, 46-річного лучанина, який рухався по проїжджій частині в попутному напрямку та здійснив різкий поворот ліворуч.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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