На Прикарпатті шахраї за два тижні ошукали пенсіонерку на шалені гроші

Нещодавно за допомогою до Івано-Франківських правоохоронців звернулась 46-річна місцева жителька, котра повідомила, що невідомі особи нібито лікарі, шахрайським способом заволоділи грошовими коштами в сумі 10 тисяч гривень та 6 700 доларів США в її 71-річної матері, які жінка заплатила за ліки.

В ході слідчих дій поліцейськими було встановлено, що пенсіонерка в серпні поточного року по радіо почула про інститут біотехнологій, який знаходиться в м. Києві, в якому лікують онкологічні захворювання. Потерпіла зателефонувала по вказаному номеру, який почула в оголошенні та розповіла про своє захворювання. Після чого, з нею тривалий час почала проводити сеанс-лікування в телефонному режимі жінка, нібито лікар, яка призначала пацієнту різні необхідні лікарські препарати. Ліки пенсіонерка отримувала через кур’єрів, котрі під керівництвом «лікаря» підвозили препарати їй додому,та за які жінка впродовж двох тижнів у загальному заплатила 10 тисяч гривень та 6700 доларів США.

Коли про це дізналась донька потерпілої, одразу ж зателефонувала до нібито лікувального закладу, але зв’язок з ними був відсутній, і тому, зрозумівши, що матір потратила в руки шахраїв, звернулась до поліції.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років.

Правоохоронці проводять заходи по встановленню місця перебування зловмисників та притягнення їх до кримінальної відповідальності.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області