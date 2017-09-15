Після ДТП на Житомирщині помер у лікарні один із водіїв-учасників

Після ДТП на Житомирщині помер у лікарні один із водіїв-учасників

21:32 15.09.2017
Після ДТП на Житомирщині помер у лікарні один із водіїв-учасників

Фатальна дорожньо-транспортна пригода сталась 15 вересня близько 04:15 год. на 99 км автодороги Київ-Чоп.

За попередніми даними, водій автомобіля «Mercedes-Benz Atego», 37-річний житель Одеської області, рухаючись позаду автомобіля «КРАЗ», за кермом якого перебував 57-річний житель м. Радомишля, не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення.

У результаті ДТП водій автомобіля «Mercedes» з травмами був госпіталізований до Коростишівської лікарні. На жаль, врятувати його життя не вдалося.

Також травми у вигляді перелому нижньої кінцівки отримав пасажир цього ж автомобіля, 32-річний житель Одещини.

Нині поліція з’ясовує причини та обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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